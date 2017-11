Juve, tre gol in amichevole al Voghera. Recuperato Pjanic

I bianconeri sono pronti per la sfida al Marassi contro la Sampdoria, da valutare le condizioni di Cuadrado. Bentancur non ha partecipato alla partitella. Intanto Howedes si dimostra dispiaciuto per l'eliminazione dell'Italia