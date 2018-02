Roma, esclusiva Nainggolan: "Con la Roma firmerei a vita"

Su Sky Sport torna l'appuntamento con "I Soignori del calcio". Protagonista il centrocampista della Roma e della nazionale belga: "Qui sto bene, non c'è motivo per andare via. A meno che qualcuno non mi mandi via". Su Sky Sport 1 HD sabato 3 febbraio alle 19.15. Dispnibile anche su On Demand