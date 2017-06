Di Marzio, plusvalenze Inter. Il Milan non molla Biglia

L'Inter è riuscita a fare 30 milioni di plusvalenze (Caprari, Banega, Dimarco, Eguelfi e Miangue) senza vendere Perisic. Milan, manca pochissimo per Conti. Si continua a trattare per Calhanoglu e Biglia. Lazio attiva sul mercato: è arrivato Marusic. Roma, Manolas ha rifiutato lo Zenit. Spal, visite mediche per Felipe e Rizzo