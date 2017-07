Di Marzio: Rudiger al Chelsea, la Samp insegue Sneijder

Il difensore tedesco passa dalla Roma al Chelsea, 5 anni di contratto per lui: visite al termine della Confederations Cup. La Roma si concentrerà sulle entrate, dopo aver ceduto al Sassuolo anche Frattesi e Marchizza. Milan, incontro tra Raiola e la famiglia di Donnarumma: la volontà di Gigio è quella di rinnovare. Rossoneri sempre al lavoro per Calhanoglu e Conti. Sul terzino dell'Atalanta pesa la situazione di Pessina, ma la trattativa si dovrebbe concludere dopo il weekend. Inter, Borja Valero in pole. La Samp continua a sognare Sneijder: intanto sono arrivati Caprari e Murru. Il Cagliari ha ufficializzato Miangue e Murru