Fiorentina, visite e firme per lo svizzero Edimilson

Visite e firme per l'ultimo acquisto della Fiorentina, il centrocampista svizzero di origini portoghesi Edimilson Fernandes, 22 anni, proveniente dal West Ham. Si tratta di un'operazione da circa 9 milioni di euro complessivi, 900.000 per il prestito oneroso e 8 milioni per il diritto di riscatto