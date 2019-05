Dance. Perchè balliamo. Provocazione. 4

Nata negli anni ‘40 in Senegal, Germaine Acogny ha studiato balletto e danza contemporanea in Francia. Tornata in patria dopo l’indipendenza in un clima di grande ottimismo, capì subito che la danza africana poteva crescere oltre le radici della propria traduzione. Poteva essere moderna, profondamente africana ma anche totalmente contemporanea.