1 film in 1 minuto: la mia vita con John F Donovan

Opera sul tema della celebrità dell’acclamato Xavier Dolan con Kit Harington (Il trono di spade), Natalie Portman, Jacob Tremblay (Wonder), Susan Sarandon e Kathy Bates. Rupert ha otto anni e una passione smisurata per la star della televisione John F. Donovan. Avvia con lui una corrispondenza regolare che nasconde a tutti, anche alla madre. Il segreto non sfugge però al bullo della scuola, che ruba le lettere di Rupert scatenando la reazione sproporzionata dei media.