1 film in 1 minuto: Tornare a vincere

È già arrivato su Primafila Premiere, Tornare a vincere, il nuovo film di Gavin O'Connor con Ben Affleck nel ruolo di ex campione di basket che riprende in mano la sua vita quando gli viene chiesto di allenare la squadra del suo vecchio liceo è disponibile per l'acquisto e il noleggio in digitale. Guarda il riassunto del film in un minuto fatto dalla redazione di 100x100Cinema