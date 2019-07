100x100Cinema – 4 cose 4: 7 Sconosciuti a El Royale

Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth in un thriller composto come un puzzle e ambientato negli anni 60. In un hotel decadente, che si trova all'esatto confine fra la California e il Nevada, si ritrova un gruppo di sconosciuti. Uno dopo l'altro i personaggi riveleranno la loro vera natura e cosa li ha portati in quel luogo.