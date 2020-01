100x100Cinema – Il film del giorno: Dolittle

Il 30 gennaio 2020 giunge in sala il nuovo adattamento del personaggio del Dottor Dolittle, creato da Hugh Lofis e posto al centro di una serie di libri, pubblicati a partire dagli anni ’20 dello scorso secolo. Il primo adattamento risale al 1937 con il musical di Rex Harrison. Occorre poi fare un salto fino al 1997 per ritrovare Eddie Murphy circondato da animali, con un sequel nel 2001. Ora tocca a Robert Downey Jr., al fianco di Antonio Banderas e Michael Sheen in Dolittle, con un ricco cast di doppiatori, da Ralph Fiennes a Marion Cotillard, da Selena Gomez a John Cena.