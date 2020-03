100X100Cinema, Questo o quello: Men in Black collection

Da venerdì 27 a martedì 31 marzo, in occasione del lunedì première MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, (prima tv, lunedì 30 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky Cinema Collection manda in onda una programmazione dedicata che comprende la trilogia dal successo planetario: MEN IN BLACK, MEN IN BLACK II e MEN IN BLACK 3.