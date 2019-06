100X100Cinema St1 Ep90: Bruno Barbieri presenta 4 Hotel

Francesco Castelnuovo ospita Bruno Barbieri, che andrà in onda con 4 Hotel a partire da giovedì 6 giugno, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Inoltre ci presenta "La truffa dei Logan", in onda il 7 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno e "Il trono dei cuori", in onda l'8 giugno alle 21.00 su Sky Cinema Romance.