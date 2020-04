100x100Cinema - Un film in 1 minuto: Gun Shy

Gun Sky: Eroe per caso - Antonio Banderas e Olga Kurylenko in una action-comedy dall’umorismo grottesco. Turk Henry, ex bassista di una band di successo, parte insieme alla moglie per una vacanza di lusso in Cile. La donna viene però rapita da un gruppo di bucanieri, così Turk è costretto a darsi da fare per tentare di salvarla.