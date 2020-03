100x100Cinema - il film in 1 minuto: Rendel il vigilante

Action di successo finlandese. Ramo è un buon marito e un padre amorevole, che lotta contro la disoccupazione in un paese schiacciato dalla depressione economica. Per salvare la sua famiglia dalla povertà, è costretto ad accettare un lavoro in un'organizzazione criminale chiamata Vala. E ben presto Ramo non sarà più lo stesso…