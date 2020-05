Mister Paura: Scary Stories to Tell in the Dark

Nella nuova rubrica di 100x100Cinema, Paolo Nizza è Mister Paura, il nocchiero che ci porta alla scoperta del buio mondo del Horror. In questa puntata si parla di Scary Stories to Tell in the Dark diretto da André Øvredal. La pellicola uscita nei cinema nel 2019 è l'adattamento cinematografico dell'omonima serie di libri per ragazzi scritta da Alvin Schwartz, composta da tre volumi pubblicati dal 1981 al 1991.