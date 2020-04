100x100Cinema - Un film in 1 minuto: Tutta un'altra vita

Non perdere su Sky Cinema, Tutta un'altra vita, la nuova commedia che vede protagonista Enrico Brignano, affiancato da Ilaria Spada e Paola Minaccioni. A Gianni, tassista insoddisfatto, un giorno per caso si presenta l'opportunità di appropriarsi della vita, villa annessa, di un miliardario in vacanza. Tra auto di lusso, piscine e feste esclusive, Gianni sembra trovare quello che stava cercando, persino qualcosa di inaspettato: l'amore.