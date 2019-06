100x100Cinema 4 cose 4: Slender Man

Il fenomeno nato sul web diventa film horror. Un gruppo di amiche adolescenti trovano stretta e noiosa la cittadina del Massachusetts dove vivono. Una sera quindi, per fare qualcosa di diverso, decidono di evocare il misterioso Slender Man, entità maligna di cui si parla su internet: si dice possa manifestarsi in varie forme ed è dotato di poteri ipnotici che rendono inermi le sue vittime. Le ragazze non pensano esista veramente, ma…