100x100Cinema - al cinema in 10 secondi: le uscite in sala

“Pets 2 - Vita da animali”. Tornano i migliori amici dell'uomo, con le voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti e Lillo, per chi adora gli animali. “X-Men: Dark Phoenix”, un'ultima battaglia che risveglierà la Fenice Jean Grey, per i fedelissimi di casa Marvel. “A mano disarmata”, Claudia Gerini è Federica Angeli, la giornalista sotto scorta minacciata dalla mafia ostiense, per chi vuole vederci chiaro. “American Animals”, la storia di un gruppo di ragazzi alle prese con una rapina impeccabile, per i fan delle sperimentazioni al cinema. “Parliamo di 12 milioni di dollari”. “Juliet, Naked”, Rose Byrne, Ethan Hawke e Chris O'Dowd sono i protagonisti di una commedia tutta da ridere, per appassionati di romcom. “Polaroid”, una macchina fotografica sembra nascondere un terribile segreto, per chi crede nell'anima degli oggetti. “Romeo e Giulietta” Royal Opera House, il balletto tratto dalla storia d'amore più famosa di sempre, per tutti gli innamorati. “Dicktatorship”, documentario sulla cultura patriarcale in Italia, per chi crede nella parità di genere. “Guarda dove l'hanno messa”. “Dove l'hanno messa?” “Ai piedi dell'uomo”. “Bulli e Pupe”, storia sentimentale degli anni Cinquanta, da lunedì 10 giugno al cinema Mexico di Milano il documentario diretto da Steve Della Casa e Chiara Ronchini, un viaggio nell'Italia dal dopoguerra agli anni Cinquanta, per appassionati di storia.