100X100Cinema St1 Ep0125: Spider-man: Far from home

L'Uomo Ragno viene in vacanza in Europa (e fa tappa a Venezia). È quello che succede in "Spider-man: Far from home", nuovo film Marvel al cinema dal 10 luglio. In questo sequel di "Spider-man: Homecoming", uscito nel 2017, Peter Parker, interpretato dal britannico Tom Holland, deve fare i conti con le difficoltà di conciliare la vita da supereroe con quella da normale liceale.