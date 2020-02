100X100Cinema St1 Ep 332: Fast & Furious 9

Direttamente da Miami e dalla finale del Super Bowl, Barbara Tarricone ci porta alla scoperta del trailer di Fast & Furious 9, l’ultimo capitolo di una saga che, dal 2001 a oggi, non sembra conoscere crisi, tanto da spingere la Universal a festeggiare il teaser della nuova pellicola con una super festa a Miami: un vero e proprio party musicale, andato in scena mentre nella città fervevano i preparativi per il Super Bowl 2020 e al quale hanno preso parte diversi artisti musicali di fama internazionale, tra cui il rapper Ludacris, tra gli storici membri del cast.