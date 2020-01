100x100Cinema: Il film del giorno – Hammamet

Gli ultimi mesi di Bettino Craxi nella sua villa in Tunisia. I rapporti con la famiglia, gli ex amici e tante verità che sembrano non essere in grado di chiarire la situazione. Una performance enorme del protagonista, identico all'originale. Oltre a Favino nel cast Livia Rossi e Luca Filippi e poi Renato Carpentieri, Giuseppe Cederna, Claudia Gerini e l'ultima apparizione di Omero Antonutti. In sala da giovedì 9 gennaio con 01 Distribution