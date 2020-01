100x100Cinema - Prossimamente: I miserabili

Dal Festival di Cannes agli Oscar il passo è breve, soprattutto dopo aver vinto il Premio della Giuria in uno dei più acclamati festival del cinema internazionale. Il film di cui si parla è I miserabili, opera prima di Ladj Ly, che arriverà nelle nostre sale il prossimo 12 marzo (in origine l'uscita era fissata al 30 gennaio) grazie a Lucky Red e che è candidato all’Oscar per la Francia come Miglior film straniero.