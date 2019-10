100x100Cinema - Il film del giorno: L'uomo del labirinto

"L’uomo del labirinto" è un noir arrivato in libreria nel 2017 mentre il film in uscita il 30 ottobre è la versione cinematografica dell’ultima fatica letteraria, e la seconda prova dietro la macchina da presa, di Donato Carrisi, scrittore di noir, sceneggiatore e regista. Nel cast, tra gli altri, figurano due mostri sacri del grande schermo come Dustin Hoffman e Toni Servillo.