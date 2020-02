100x100Cinema - Il film in 1 minuto: Serenity

Steven Knight (Locke) dirige Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller dai risvolti inaspettati. In fuga dal passato, Baker si è ritirato su un'isola. Un giorno l'ex moglie Karen si presenta sull'isola e gli chiede di salvare lei e il loro figlio dal nuovo e violento marito, in cambio di 10 milioni di dollari. Diviso fra la nuova vita e quella da cui è fuggito, Baker si trova in una realtà che non riesce a gestire. Nel cast Diane Lane e Jason Clarke.