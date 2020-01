100x100 Original: The New Pope

Debutterà venerdì 10 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche su On Demand e in streaming su NOW TV) The New Pope , il seguito di The Young Pope, l'acclamata serie creata da Paolo Sorrentino per SKY e HBO. E' dunque tempo di tornare in Vaticano, di dare il bentornato a Lenny e compagni e di dare il benvenuto al nuovo Papa del titolo, Sir John Brannox, AKA Giovanni Paolo III