100X100Cinema St1 Ep300: THE NEW POPE

Puntata di inizio anno per 100x100Cinema all'insegna dell'attessimo debutto di The New Pope che avverrà venerdì 10 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche su On Demand e in streaming su NOW TV). Si tratta, naturalmente del seguito di The Young Pope, l'acclamata serie creata da Paolo Sorrentino per SKY e HBO. E' dunque tempo di tornare in Vaticano, di dare il bentornato a Lenny e compagni e di dare il benvenuto al nuovo Papa del titolo, Sir John Brannox, AKA Giovanni Paolo III