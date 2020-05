100x100Cinema - 4 cose 4: Il coraggio della verità

Amandla Stenberg (Noi siamo tutto, Where Hands Touch) è la protagonista del film basato sul romanzo The Hate U Give. Starr a scuola è una studentessa modello che si mescola ai compagni benestanti, a casa torna a essere la ragazzina di colore cresciuta in un quartiere difficile. Un giorno, mentre è in auto con un amico, un poliziotto bianco li ferma e, per un fraintendimento, l’agente uccide il ragazzo. La testimonianza di Starr è ora temuta sia dal corpo di Polizia, sia dal boss della droga che aveva sul libro paga il ragazzo ucciso.