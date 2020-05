100x100Cinema- Un film in minuto: Ubriachi d'amore

Frank e Nancy Teagarten sono ricchi, belli e felici. Hanno una casa meravigliosa e una figlia che si appresta a cominciare il college. Un giorno però scoprono che la loro ricchezza non è più sicura come un tempo e devono trovare una soluzione per assicurarsi questo tenore di vita anche in futuro. Trascorrono una notte a ubriacarsi durante la quale prendono decisioni deplorevoli. Nel frattempo, di fronte agli amici, continuano a far finta di essere ricchissimi.