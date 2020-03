100x100Cinema- Vita segreta di Maria Capasso

Luisa Ranieri nei panni di una donna disposta a tutto per la sua famiglia. Napoli. Quando il marito si ammala e muore, Maria ha paura di non riuscire a mantenere se stessa e i figli. Diventata l'amante di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone, accetta la proposta dell’uomo di trasportare un carico di cocaina da Napoli a una città della Svizzera. Sarà il primo passo per realizzare la sua scalata sociale