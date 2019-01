Cinepop 4 Cose per fare i Fighi: It

È uno dei capolavori horror di tutti i tempi. Si intitola It, tratto dall’omonimo best seller di Stephen King arriva in prima tv venerdì 1 febbraio alle ore 21.15 sul canale 313. Nell'attesa entriamo nella storia con 4 Cose per Fare i Fighi la rubrica di Cinepop dedicata a It