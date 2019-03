Cinepop Cosa Mi Consigli: C'è tempo

Dopo numerosi documentari in cui ha raccontato anche il mondo visto dai bambini, Walter Veltroni, torna a raccontare l’infanzia e l’adolescenza nel suo primo film di finzione: C’è tempo. Il protagonista è Stefano Fresi, quarantenne del nostro tempo, tanti sogni e lavori precari, uno è quello “ di osservatore di arcobaleni per il Cnr probabilmente non esiste” dice divertito Veltroni alla conferenza stampa del film, ma è la chiave di tutto il film. Nelle sale da giovedì 7 marzo