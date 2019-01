Cinepop Cosa mi Consigli: The Post

Cinepop Cosa mi consigli: Arriva su Sky Cinema Uno Lunedì 4 febbraio, il film di Steven Spielberg. Ambientato nel 1971 (in piena guerra del Vietnam) The Post racconta in maniera precisa e avvincente uno dei momenti cruciali della storia del giornalismo americano. Protagonisti della pellicola Meryl Streep e Tom Hanks, affiancati da un cast secondario in stato di grazia