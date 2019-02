Cinepop Questo o Quello: Scary Movie 3 vs Frankestein Junior

Cinepop Questo o Quello: È tempo di “parodia”. Per questo Sky Cinema dedica un intero ciclo all'arte del far ridere. Per l’occasione, i due "critici" di Cinepop hanno messo a confronto due film. Gianni Canova ha optato per Scary Movie 3 mentre Francesco Castelnuovo ha scelto Frankestein Junior