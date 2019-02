Cinepop St2 ep 164: Margareth Madè e Il Corrierre - The Mule

Cinepop st2 ep164 - Dieci anni dopo Gran Torino, Clint Eastwood torna al cinema sia dietro sia davanti alla macchina da presa con un altro film scritto da Nick Schenk, autore della acclamata serie Netflix Narcos e sceneggiatore proprio di Gran Torino, con cui Il corriere - The Mule, in uscita nella sale italiane dal 7 febbraio, ha non pochi nessi.