I delitti del Barlume, amore e gelosia

Torna in tv con due nuovi appuntamenti a gennaio, la provincia toscana raccontata da I Delitti del Barlume, la serie di gialli a tinte comedy con protagonisti Filippo Timi e Lucia Mascino, e la regisa ancora una volta Roan Johnson. Una produzione Sky Original coprodotta con Palomar, ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore Le nuove storie si intitolano Donne con le Palle (dall'omonimo racconto di Malvaldi) in onda lunedì 13 gennaio e Ritorno a Pineta, tratto dal mondo del BarLume, lunedì 20 gennaio, entrambe alle 21.15 su Sky Cinema Uno. I due film saranno visibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e disponibile anche on demand su Sky e NOW TV, in una collezione dedicata dove è già possibile recuperare tutte le storie precedenti.