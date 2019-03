100x100Cinema 4 cose 4 (extra): Papillon

Charlie Hunnam e l’attore del momento, premio Oscar® 2019 per Bohemian Rhapsody, Rami Malek, nei ruoli che nel 1973 furono di Steve McQueen e Dustin Hoffman. 1931. Condannato ingiustamente all'ergastolo, Henri Charrière detto Papillon è spedito in un campo di lavoro della Guyana francese dove incontra Luis Dega, un brillante falsario che nasconde una piccola fortuna. Tutti, compreso Papillon, mirano al tesoro. Per difendersi, Dega chiede protezione proprio a lui in cambio del denaro per corrompere i secondini e favorire la fuga.