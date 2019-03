100x100Cinema. 4 cose 4 su Quello che non so di lei

Roman Polanski dirige Emmanuelle Seigner ed Eva Green in un giallo che racconta di una scrittrice perseguitata da lettere anonime che instaurerà un rapporto morboso con una fan. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21.15 in prima visione martedì 12 marzo Quello che non so di lei è da non perdere