100x100Cinema: Cose serie - Il trono di Spade (extra)

Manca davvero poco all’attesissima ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , la serie tv cult che dal 2011 a oggi ha riscosso un enorme successo planetario. Sky Atlantic trasmetterà gli episodi in versione sottotitolata, per garantire la contemporaneità con gli USA, a partire da lunedì 15 aprile alle 03.00, ma una settimana dopo andranno in onda anche quelli in versione doppiata, in prima serata