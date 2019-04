100x100Cinema: Il film del giorno - After (extra)

E' nata da una fanfiction (storie scritte dai fan ispirate da libri, film, serie o celebrità) su Harry Styles degli One Direction, scritta da Anna Todd, classe 1989, sul cellulare, e letta online oltre un miliardo e mezzo di volte, l'impressionante fenomeno letterario young adult di After. La saga romantica, pubblicata poi in cinque libri, ha venduto finora circa 15 milioni di copie nel mondo di cui un milione e un 400 mila in Italia dove la pubblica Sperling & Kupfer. Inevitabile l'approdo al cinema: il primo film, After, di Jenny Gage, con Hero Fiennes Tiffin (nipote di Ralph Fiennes) e Josephine Langford, sarà in sala dall'11 aprile con 01 Distribution.