100x100Cinema – Il film del giorno (extra) - Noi

Dopo il meritato successo di Scappa – Get Out, il regista e sceneggiatore Jordan Peele ha realizzato un nuovo horror metaforico sofisticato e ha nuovamente conquistato il plauso di pubblico e critica: il film Noi esce nelle sale cinematografiche italiane giovedì 4 aprile, con un cast di tutto rispetto nel quale spiccano Lupita Nyong'o (vincitrice dell'Oscar grazie a 12 anni schiavo) ed Elisabeth Moss, che ha conquistato un Golden Globe e un Emmy con la serie TV The Handmaid's Tale.