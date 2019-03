100x100Cinema St1 Ep19: Mamma Mia! Ci risiamo

Nel servizio di 100x100Cinema Francesco Castelnuovo ci ha parlato di Una giusta causa, al cinema dal 28 Marzo, di Mamma Mia! Ci risiamo, in onda il 1 Aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, di Rachel, in onda il 28 Marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e di The Imitation Game, in onda il 31 Marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due