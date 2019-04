100X100Cinema St1 Ep33: Hellboy

Tempo di reboot e, Francesco Castelnuovo, ci presenta l'appuntamento al cinema con Hellboy, in uscita giovedì 11 aprile: nel cast David Harbour e Milla Jovovich. Inoltre, non sono mancati i consigli sui film in onda su Sky Cinema 1: Nella tana dei lupi, in onda il 15 aprile alle 21.15 e Chiudi gli occhi, in onda l'11 aprile alle 21.15.