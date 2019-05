Oltre lo specchio: Festival dell'immaginario fantastico

Al via a Milano la prima edizione di Oltre lo specchio, festival dell’immaginario fantastico e di fantascienza, un evento culturale e popolare pensato specificamente per la città di Milano, che parte dal cinema per abbracciare contaminazioni con altri media: letteratura, gioco e videogioco, fumetto, televisione, ma anche architettura, filosofia e scienze applicate. Da mercoledì 5 a mercoledì 12 giugno, Oltre lo specchio proporrà proiezioni in lingua originale con sottotitoli italiani, ospiti, panel e workshop dedicati alla più grande risorsa del genere umano: l’immaginazione.