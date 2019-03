Scappo a Casa: Intervista a Aldo Baglio

In momentanea fuga dal trio con Giovanni e Giacomo, Aldo Baglio scrive e interpreta Scappo a casa, scoppiettante satira su migrazioni e razzismo, in cui veste i panni di un uomo frivolo e menefreghista costretto dai casi della vita a subire una trasformazione che stravolgerà le sue (pessime) abitudini. Hakim Zejjari di 100x100cinema lo ha incontrato a Roma in occasione della presentazione del film, nelle sale cinematografiche a partire dal 21 marzo.