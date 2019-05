100x100Cinema – 4 cose 4 su The Equalizer 2 (extra)

Denzel Washington torna nei panni dell’agente della CIA Robert McCall in un action-thriller con Bill Pullman e Melissa Leo. Ormai in pensione McCall si guadagna da vivere facendo l'autista. Ma quando una sua amica Susan si trova in difficoltà durante un’indagine su un apparente omicidio-suicidio a Bruxelles, McCall torna in azione.