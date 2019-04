100x100Cinema – Film in 1 minuto: Overboard (extra)

La spumeggiante Anna Faris (Scary Movie) nel remake della commedia anni 80 con Kurt Russell e Goldie Hawn. Kate è una madre single con tre bambine e che fa più lavori, tra cui la donna delle pulizie. Quando come cliente le capita Leonardo Montenegro, ricco rampollo e playboy impenitente, prima l’uomo l’uomo prova a sedurla e poi la liquida senza stipendio. Quando Leonardo perde la memoria in seguito a un incidente, Kate non si farà scrupoli ad approfittarne. Disponibile on demand nella collezione ANNA FARIS