Arriverà il 25 dicembre in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto”, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi Per celebrare l'evento il Cinemaniaco Gianni Canova ci guiderà alla scoperta dei segreti di questo film grazie alle testimonianze del regista Riccardo Milani e degli attori protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese .