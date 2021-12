La premessa di "Don't look up" è costruita su come comunicare, far digerire e affrontare una brutta notizia: l'umanità sta per essere annientata a causa dell'impatto con un grande meteorite. DiCaprio interpreta un astronomo che si fa portavoce della scoperta, basata su fatti scientifici inconfutabili, e del destino che ci attende a meno che i paesi del mondo, con gli Stati Uniti in testa, non si coalizzino per intervenire in qualche modo. Ma farsi ascoltare si dimostra quasi impossibile.