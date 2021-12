I candidati ai Golden Globes 2022 sono stati resi noti a partire dalle 15 ora italiana (le 6 in California) dal Beverly Hilton, a Beverly Hills. La cerimonia è stata trasmessa in live streaming. I premi saranno assegnati domenica 9 gennaio 2022. Paolo italiano è in corsa per il miglior film straniero con "È stata la mano di Dio".