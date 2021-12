"Spider-Man: No Way Home" ha registrato un botteghino da Guinness dei Primati (in epoca post-pandemia): 253 milioni di dollari negli Stati Uniti e 587 milioni di dollari a livello globale. Si tratta dei numeri del solo primo fine settimana in cui la pellicola è uscita. "Risultati storici”, così li definisce il presidente del Sony Motion Picture Group.